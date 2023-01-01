Із Волині на Херсонщину надіслали допомогу – 150 пічок





Про це у телеграмі повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Слід зазначити, що громада зверталася до із запитом на такі печі, аби опалювати будинки та готувати їжу.



Як відомо, Волинь взяла шефство над Благодатівкою. Тож волиняни не лише відбудовують село, а й надають допомогу, яку потребують місцеві жителі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Благодатівки, що на Херсонщині отримали допомогу від волинян. А саме 150 пічок у село доставили представники БФ «Шведський центр допомоги».Про це у телеграмі повідомив начальник Волинської ОВАСлід зазначити, що громада зверталася до із запитом на такі печі, аби опалювати будинки та готувати їжу.Як відомо, Волинь взяла шефство над Благодатівкою. Тож волиняни не лише відбудовують село, а й надають допомогу, яку потребують місцеві жителі.

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