Із Волині на Херсонщину надіслали допомогу – 150 пічок

Із Волині на Херсонщину надіслали допомогу – 150 пічок
Мешканці Благодатівки, що на Херсонщині отримали допомогу від волинян. А саме 150 пічок у село доставили представники БФ «Шведський центр допомоги».

Про це у телеграмі повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Слід зазначити, що громада зверталася до із запитом на такі печі, аби опалювати будинки та готувати їжу.
Із Волині на Херсонщину надіслали допомогу – 150 пічок

Як відомо, Волинь взяла шефство над Благодатівкою. Тож волиняни не лише відбудовують село, а й надають допомогу, яку потребують місцеві жителі.

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Теги: допомога, війна
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