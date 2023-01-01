Спецпризначенці тричі висаджувалися біля Енергодару для його звільнення та ЗАЕС, – Буданов

Спецпризначенці тричі висаджувалися біля Енергодару для його звільнення та ЗАЕС, – Буданов
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що спецпризначенці тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб створити плацдарм для визволення окупованого Енергодару та Запорізької АЕС.

Про це передає Укрінформ.

Торік у серпні бійці ГУР перетнули тоді ще повноводне Каховське водосховище в районі Енергодару. Їхньою метою було створення на лівому березі плацдарму, придатного для подальшого визволення міста. Про це розповідав учасник тієї операції Володимир на умовах анонімності.

На той момент росіяни хотіли підʼєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, що допомогло б росії закріпитися в регіоні.

Бійці висадилися біля Енергодару, але закріпитися не змогли. Як вважає Володимир, їм не вистачило артилерійської підтримки. Під тиском окупаційних сил, що переважали, українці відступили. До цього розвідка ще мала досвіду для проведення таких операцій.

Водночас Буданов і його люди не полишали ідеї визволення Енергодару і ЗАЕС. Сили ГУР ще двічі намагалися висадитися на лівому березі Дніпра, причому в останній із цих спроб брали участь кілька сотень людей, пише NV.

«Але як ГУР від висадки до висадки набирався досвіду, так і росіяни в цьому районі ставали дедалі більш підготовленими. І в момент третьої десантної операції вони підвели до самого берега важку військову техніку, включно з танками», — йдеться у матеріалі.

Тож бійцям ГУР знову не вдалося закріпитися, вони відступили. Буданов зізнався, що успіху трьох операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки. А втім, росіяни так і не наважилися під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, наголосив керівник розвідки.

«Також енергодарська операція відіграла ще одну роль: вона дала практичні навички для всіх — від командного складу до бійців — як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки у Криму», — зазначив Буданов.

Нагадаємо, що на ЗАЕС залишаються працювати 822 українські атомники.

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Теги: ЗАЕС, Буданов
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