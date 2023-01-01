Ізраїль: «Лідер ХАМАСу - небіжчик»

Ізраїль: «Лідер ХАМАСу - небіжчик»
Ізраїльські силовики попередили, що мають намір ліквідувати лідера ХАМАСу Яхья Сінвара.

Про це повідомляє Український інформаційний центр у телеграмі.

За даними ізраїльського видання The Times Of Israеl, лідер ХАМАСу Яхья Сінвар мертвий.

ОНОВЛЕНО о 12:59

За даними Телеграмної служби новин, речник ЦАХАЛ пригрозив військовому та політичному керівництву ХАМАС та заявив, що їхній лідер, Ях'я Сінвар, – «небіжчик», й усі вони приречені. Наразі це тільки погроза, а не констатація факту ліквідації лідера ХАМАС.

Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 алеф. Це офіційне оголошення війни.

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Теги: війна, світ
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