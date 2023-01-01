Ізраїль: «Лідер ХАМАСу - небіжчик»

Ізраїльські силовики попередили, що мають намір ліквідувати лідера ХАМАСу ЯПро це повідомляє Український інформаційний центр у телеграмі.За даними ізраїльського видання The Times Of Israеl, лідер ХАМАСу Яхья Сінвар мертвий.За даними Телеграмної служби новин, речник ЦАХАЛ пригрозив військовому та політичному керівництву ХАМАС та заявив, що їхній лідер, Ях'я Сінвар, – «небіжчик», й усі вони приречені. Наразі це тільки погроза, а не констатація факту ліквідації лідера ХАМАС.Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору ГазаІзраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.До вечора ізраїльські військовічастину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.Військово-політичний кабінет Ізраїлю40 алеф. Це офіційне оголошення війни.