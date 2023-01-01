Ізраїль: «Лідер ХАМАСу - небіжчик»
Сьогодні, 12:50
Ізраїльські силовики попередили, що мають намір ліквідувати лідера ХАМАСу Яхья Сінвара.
Про це повідомляє Український інформаційний центр у телеграмі.
За даними ізраїльського видання The Times Of Israеl, лідер ХАМАСу Яхья Сінвар мертвий.
ОНОВЛЕНО о 12:59
За даними Телеграмної служби новин, речник ЦАХАЛ пригрозив військовому та політичному керівництву ХАМАС та заявив, що їхній лідер, Ях'я Сінвар, – «небіжчик», й усі вони приречені. Наразі це тільки погроза, а не констатація факту ліквідації лідера ХАМАС.
Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.
Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 алеф. Це офіційне оголошення війни.
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Про це повідомляє Український інформаційний центр у телеграмі.
За даними ізраїльського видання The Times Of Israеl, лідер ХАМАСу Яхья Сінвар мертвий.
ОНОВЛЕНО о 12:59
За даними Телеграмної служби новин, речник ЦАХАЛ пригрозив військовому та політичному керівництву ХАМАС та заявив, що їхній лідер, Ях'я Сінвар, – «небіжчик», й усі вони приречені. Наразі це тільки погроза, а не констатація факту ліквідації лідера ХАМАС.
Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.
Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 алеф. Це офіційне оголошення війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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