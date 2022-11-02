Війна в Ізраїлі: ЦАХАЛ обіцяє знищити бойовиків до кінця дня

Річард Хехт висловив надію, що до кінця суботи, 7 жовтня, в Ізраїлі більше не залишиться живих терористів.



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«Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бойові дії, і на боротьбі з цими терористами, і сподіваємося, що до кінця дня в Ізраїлі більше не залишиться живих терористів», - сказав Хехт.



Щоб забезпечити безпеку території для мирних жителів, в різних місцях ведуться бойові дії спецназу, а пожежники беруть під контроль і зачищають деякі території, додав він.



Крім того, з початку атаки ХАМАСу вранці на допомогу були покликані «десятки тисяч ізраїльських резервістів», повідомив Хехт.



Відповідаючи на питання, як Ізраїль забезпечує безпеку шляхів проникнення, Хехт сказав: «Ми повністю розгорнуті і зосереджені на прикритті з повітря, щоб побачити, що відбувається, ми розгорнули сили в точках проникнення і знову повільно охороняємо територію і намагаємося подбати про всіх людей».



За словами Хехта, ЦАХАЛ стурбований можливим нападом з боку північних країн – Лівану або Сирії.



«Ми готові на півночі, в разі, якщо там з'явиться якесь палестинське угруповання, в разі, якщо вони вирішать вторгнутися, ми будемо готові, ми розглядаємо це й готові до цього», - сказав представник армії Ізраїлю.



Сьогодні вранці, 7 жовтня, ХАМАС почав напад на Ізраїль. Бойовики з сектора Газа здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, в деяких містах зафіксовані пожежі та руйнування. Під цим прикриттям палестинські бойовики прорвали кордон і просунулися на десятки кілометрів углиб Ізраїлю, там тривають бої.



Ізраїль завдає ударів у відповідь і розпочав операцію «Залізні мечі» проти угруповання ХАМАС. ЦАХАЛ зараз завдає ударів по цілях ХАМАС у Газі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху приблизно через п'ять годин після початку нападу заявив, що країна перебуває у стані війни.



Про свою підтримку ХАМАСу офіційно повідомили представники Ірану. Провину за ситуацію на Ізраїль поклали також Саудівська Аравія і Катар.



У МЗС України Володимир Зеленський засудив атаку на Ізраїль і підкреслив, що право цієї країни на захист не підлягає сумніву. За його словами, Україна вірить, що порядок буде відновлений і терористи будуть знищені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)висловив надію, що до кінця суботи, 7 жовтня, в Ізраїлі більше не залишиться живих терористів.Про це повідомляє CNN «Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бойові дії, і на боротьбі з цими терористами, і сподіваємося, що до кінця дня в Ізраїлі більше не залишиться живих терористів», - сказав Хехт.Щоб забезпечити безпеку території для мирних жителів, в різних місцях ведуться бойові дії спецназу, а пожежники беруть під контроль і зачищають деякі території, додав він.Крім того, з початку атаки ХАМАСу вранці на допомогу були покликані «десятки тисяч ізраїльських резервістів», повідомив Хехт.Відповідаючи на питання, як Ізраїль забезпечує безпеку шляхів проникнення, Хехт сказав: «Ми повністю розгорнуті і зосереджені на прикритті з повітря, щоб побачити, що відбувається, ми розгорнули сили в точках проникнення і знову повільно охороняємо територію і намагаємося подбати про всіх людей».За словами Хехта, ЦАХАЛ стурбований можливим нападом з боку північних країн – Лівану або Сирії.«Ми готові на півночі, в разі, якщо там з'явиться якесь палестинське угруповання, в разі, якщо вони вирішать вторгнутися, ми будемо готові, ми розглядаємо це й готові до цього», - сказав представник армії Ізраїлю.Сьогодні вранці, 7 жовтня, ХАМАС. Бойовики з сектора Газа здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, в деяких містах зафіксовані пожежі та руйнування. Під цим прикриттям палестинські бойовики прорвали кордон і просунулися на десятки кілометрів углиб Ізраїлю, там тривають бої.Ізраїль завдає ударів у відповідь і розпочав операцію «Залізні мечі» проти угруповання ХАМАС. ЦАХАЛ зараз завдає ударів по цілях ХАМАС у Газі. Прем'єр-міністр Ізраїлюприблизно через п'ять годин після початку нападу заявив, що країнаПро свою підтримку ХАМАСу офіційно повідомили представники Ірану. Провину за ситуацію на Ізраїль поклали також Саудівська Аравія і Катар.У МЗС України зазначили , що зараз серед постраждалих в Ізраїлі українців немає. Відомство створило оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Тим часом, президентзасудив атаку на Ізраїль і підкреслив, що право цієї країни на захист не підлягає сумніву. За його словами, Україна вірить, що порядок буде відновлений і терористи будуть знищені.

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