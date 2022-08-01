Буревій повалив дерево у середмісті Луцька
Сьогодні, 17:36
На центральній вулиці Луцька – проспекті Волі – буревій повалив дерево. На щастя, минулося без постраждалих.
Про це пише Конкурент.
У Луцьку на проспекті Волі буревій повалив величезне дерево.
За словами очевидців, постраждалих немає.
Нагадаємо, гідрометцентр попереджав про погіршення погоди та пориви вітру до 15-20 м/с.
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Про це пише Конкурент.
У Луцьку на проспекті Волі буревій повалив величезне дерево.
За словами очевидців, постраждалих немає.
Нагадаємо, гідрометцентр попереджав про погіршення погоди та пориви вітру до 15-20 м/с.
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