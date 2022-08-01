Буревій повалив дерево у середмісті Луцька





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У Луцьку на проспекті Волі буревій повалив величезне дерево.



За словами очевидців, постраждалих немає.



Нагадаємо, гідрометцентр попереджав про погіршення погоди та пориви вітру до 15-20 м/с.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На центральній вулиці Луцька – проспекті Волі – буревій повалив дерево. На щастя, минулося без постраждалих.Про це пише Конкурент У Луцьку на проспекті Волі буревій повалив величезне дерево.За словами очевидців, постраждалих немає.Нагадаємо, гідрометцентр попереджав про погіршення погоди та пориви вітру до 15-20 м/с.

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