Буревій повалив дерево у середмісті Луцька

Буревій повалив дерево у середмісті Луцька
На центральній вулиці Луцька – проспекті Волі – буревій повалив дерево. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку на проспекті Волі буревій повалив величезне дерево.

За словами очевидців, постраждалих немає.

Нагадаємо, гідрометцентр попереджав про погіршення погоди та пориви вітру до 15-20 м/с.


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Теги: негода, Луцьк
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