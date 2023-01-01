Зеленський нагородив військового хірурга з Волині

Сергія Литвина нагородив орденом Президент України.



Про це Володимирське ТМО повідомило у фейсбуці.



Лікаря-хірурга Володимирського ТМО, капітана медичної служби Литвина Сергія Анатолійовича нагородив орденом «За мужність» III ступеня Президент України Володимир Зеленський.



Сергія Литвина відзначено "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хірурга Володимирського територіального медичного об’єднання, військовослужбовцянагородив орденом Президент України.Про це Володимирське ТМО повідомило у фейсбуці.Лікаря-хірурга Володимирського ТМО, капітана медичної служби Литвина Сергія Анатолійовича нагородив орденом «За мужність» III ступеня Президент УкраїниСергія Литвина відзначено "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

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