Зеленський нагородив військового хірурга з Волині
Сьогодні, 18:02
Хірурга Володимирського територіального медичного об’єднання, військовослужбовця Сергія Литвина нагородив орденом Президент України.
Про це Володимирське ТМО повідомило у фейсбуці.
Лікаря-хірурга Володимирського ТМО, капітана медичної служби Литвина Сергія Анатолійовича нагородив орденом «За мужність» III ступеня Президент України Володимир Зеленський.
Сергія Литвина відзначено "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
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Про це Володимирське ТМО повідомило у фейсбуці.
Лікаря-хірурга Володимирського ТМО, капітана медичної служби Литвина Сергія Анатолійовича нагородив орденом «За мужність» III ступеня Президент України Володимир Зеленський.
Сергія Литвина відзначено "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
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