Зеленський нагородив військового хірурга з Волині

Зеленський нагородив військового хірурга з Волині
Хірурга Володимирського територіального медичного об’єднання, військовослужбовця Сергія Литвина нагородив орденом Президент України.

Про це Володимирське ТМО повідомило у фейсбуці.

Лікаря-хірурга Володимирського ТМО, капітана медичної служби Литвина Сергія Анатолійовича нагородив орденом «За мужність» III ступеня Президент України Володимир Зеленський.

Сергія Литвина відзначено "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обленерго попередило, що знеструмить частину Луцька і прилеглі села
Сьогодні, 19:11
Війна в Ізраїлі: ЦАХАЛ обіцяє знищити бойовиків до кінця дня
Сьогодні, 18:31
Зеленський нагородив військового хірурга з Волині
Сьогодні, 18:02
Буревій повалив дерево у середмісті Луцька
Сьогодні, 17:36
На Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Гонту
Сьогодні, 16:39
Схожі новини
Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових
05 жовтень, 16:45
Посмертну нагороду воїна з Волині вручили його дружині та сину Посмертну нагороду воїна з Волині вручили його дружині та сину
05 жовтень, 02:17
На Волині прижиттєву нагороду Героя передали його вдові На Волині прижиттєву нагороду Героя передали його вдові
04 жовтень, 20:34
Волинянину посмертно присвоєно звання Герой України Волинянину посмертно присвоєно звання Герой України
02 жовтень, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обленерго попередило, що знеструмить частину Луцька і прилеглі села
Сьогодні, 19:11
 0
Війна в Ізраїлі: ЦАХАЛ обіцяє знищити бойовиків до кінця дня
Сьогодні, 18:31
 0
Зеленський нагородив військового хірурга з Волині
Сьогодні, 18:02
 0
Буревій повалив дерево у середмісті Луцька
Сьогодні, 17:36
 0
На Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Гонту
Сьогодні, 16:39
 0
Медіа
відео
1/8