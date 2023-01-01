На Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Гонту
Сьогодні, 16:39
У селі Годомичі на Волині завтра, 8 жовтня, прощатимуться із полеглим на війні захисником Валерієм Гонтою.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
За даними громади, зустріч кортежу з тілом Захисника очікується завтра, 8 жовтня, о 11:30 у Колках.
Поховання відбудеться 8 жовтня 2023 року в селі Годомичі. О 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Валерій, та чин похорону орієнтовно о 12:30-13:00 год у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України .
«Просимо жителів громади гідно зустрічти полеглого Захисника України! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
За даними громади, зустріч кортежу з тілом Захисника очікується завтра, 8 жовтня, о 11:30 у Колках.
Поховання відбудеться 8 жовтня 2023 року в селі Годомичі. О 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Валерій, та чин похорону орієнтовно о 12:30-13:00 год у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України .
«Просимо жителів громади гідно зустрічти полеглого Захисника України! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Буревій повалив дерево у середмісті Луцька
Сьогодні, 17:36
На Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Гонту
Сьогодні, 16:39
Штучний інтелект в Україні регулюватимуть: дорожня карта
Сьогодні, 15:37
Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО
Сьогодні, 15:04