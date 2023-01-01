На Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Гонту

На Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Гонту
У селі Годомичі на Волині завтра, 8 жовтня, прощатимуться із полеглим на війні захисником Валерієм Гонтою.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

За даними громади, зустріч кортежу з тілом Захисника очікується завтра, 8 жовтня, о 11:30 у Колках.

Поховання відбудеться 8 жовтня 2023 року в селі Годомичі. О 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Валерій, та чин похорону орієнтовно о 12:30-13:00 год у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України .
На Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Гонту

«Просимо жителів громади гідно зустрічти полеглого Захисника України! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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