На Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Гонту

полеглим на війні захисником Валерієм Гонтою.



Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.



За даними громади, зустріч кортежу з тілом Захисника очікується завтра, 8 жовтня, о 11:30 у Колках.



Поховання відбудеться 8 жовтня 2023 року в селі Годомичі. О 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Валерій, та чин похорону орієнтовно о 12:30-13:00 год у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України .



«Просимо жителів громади гідно зустрічти полеглого Захисника України! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Годомичі на Волині завтра, 8 жовтня, прощатимуться іззахисникомПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.За даними громади, зустріч кортежу з тілом Захисника очікується завтра, 8 жовтня, о 11:30 у Колках.Поховання відбудеться 8 жовтня 2023 року в селі Годомичі. О 12:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Валерій, та чин похорону орієнтовно о 12:30-13:00 год у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України .«Просимо жителів громади гідно зустрічти полеглого Захисника України! Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

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