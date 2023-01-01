У громаді на Волині 3-денна жалоба: поліг Герой Валерій Гонта

У боях із російськими загарбниками загинув мешканець села Годомичі на ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.«У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, солдат Гонта Валерій Михайлович, 13 серпня 1987р.н., житель с. Годомичі, Годомичівського старостинського округу Колківської територіальної громади», - зауважили у громаді.Воїн загинув 28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання, в бою за Україну, її свободу та незалежність, проявивши стійкість та мужність поблизу Запорізької області.«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Світла пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.У громаді оголосили 3-денну жалобу. Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання обіцяють повідомити пізніше.