У громаді на Волині 3-денна жалоба: поліг Герой Валерій Гонта
Сьогодні, 18:33
У боях із російськими загарбниками загинув мешканець села Годомичі на Волині Валерій Гонта.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
«У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, солдат Гонта Валерій Михайлович, 13 серпня 1987р.н., житель с. Годомичі, Годомичівського старостинського округу Колківської територіальної громади», - зауважили у громаді.
Воїн загинув 28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання, в бою за Україну, її свободу та незалежність, проявивши стійкість та мужність поблизу Запорізької області.
«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Світла пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
У громаді оголосили 3-денну жалобу. Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання обіцяють повідомити пізніше.
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Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
«У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, солдат Гонта Валерій Михайлович, 13 серпня 1987р.н., житель с. Годомичі, Годомичівського старостинського округу Колківської територіальної громади», - зауважили у громаді.
Воїн загинув 28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання, в бою за Україну, її свободу та незалежність, проявивши стійкість та мужність поблизу Запорізької області.
«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Світла пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
У громаді оголосили 3-денну жалобу. Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання обіцяють повідомити пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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