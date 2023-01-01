На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Мельником, який загинув на Покрову

На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Мельником, який загинув на Покрову
У селі Куликовичі на Волині сьогодні, 5 жовтня, зі смутком та болем в серці провели в останню путь захисника України Сергія Мельника.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

«Серце загиблого воїна зупинилось, але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Вічна пам’ять Герою, який не шкодуючи власного життя захищав наш мирний сон і наше щасливе майбутнє», - йдеться у повідомленні.
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Мельником, який загинув на Покрову

Нагадаємо, волинянин Сергій Мельник загинув у боях із російськими загарбниками на День Покрови, 1 жовтня. Без батька залишилися троє дітей.
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Мельником, який загинув на Покрову

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Теги: загиблі, війна
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