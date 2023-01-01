На Волині зустрічають тіло Героя Сергія Мельника

тілом військовослужбовця Сергія Мельника.



Про це у фейсбуці інформує Колківська громада.



У громаді повідомили про зустріч кортежу з тілом Захисника Мельника Сергія Адамовича, який прибуде сьогодні, 4 жовтня, орієнтовно о 18:00 год.



Поховання відбудеться 5 жовтня в селі Куликовичі: об 11:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Сергій та чин похорону, а орієнтовно об 11:30 – у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.



«Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 жовтня, у Колках на Волині зустрічатимуть скорботний кортеж ізПро це у фейсбуці інформує Колківська громада.У громаді повідомили про зустріч кортежу з тілом Захисника Мельника Сергія Адамовича, який прибуде сьогодні, 4 жовтня, орієнтовно о 18:00 год.Поховання відбудеться 5 жовтня в селі Куликовичі: об 11:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Сергій та чин похорону, а орієнтовно об 11:30 – у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.«Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

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