На Волині зустрічають тіло Героя Сергія Мельника
Сьогодні, 17:17
Сьогодні, 4 жовтня, у Колках на Волині зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом військовослужбовця Сергія Мельника.
Про це у фейсбуці інформує Колківська громада.
У громаді повідомили про зустріч кортежу з тілом Захисника Мельника Сергія Адамовича, який прибуде сьогодні, 4 жовтня, орієнтовно о 18:00 год.
Поховання відбудеться 5 жовтня в селі Куликовичі: об 11:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Сергій та чин похорону, а орієнтовно об 11:30 – у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
«Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує Колківська громада.
У громаді повідомили про зустріч кортежу з тілом Захисника Мельника Сергія Адамовича, який прибуде сьогодні, 4 жовтня, орієнтовно о 18:00 год.
Поховання відбудеться 5 жовтня в селі Куликовичі: об 11:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Сергій та чин похорону, а орієнтовно об 11:30 – у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
«Вічна та світла пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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