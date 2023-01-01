На лікуванні зупинилося серце Героя Миколи Байрука із Волині

На лікуванні зупинилося серце Героя Миколи Байрука із Волині
Під час лікування у Ковелі відійшов у засвіти волинянин Микола Байрук, який із початку великої війни боронив українську незалежність.

Поро це у фейсбуці повідомив глава Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

«Сумна звістка огорнула Маневицьку громаду. Згасла свічка життя 39-річного жителя села Гута Лісівська Байрука Миколи Миколайовича, який з початку повномасштабного вторгнення ворога мужньо боронив рідну землю, захищаючи незалежність нашої держави», - зазначив глава громади.

Відважний воїн перебував у відпустці вдома. Нещодавно його стан здоров’я різко погіршився. Знаходився на лікуванні у м. Ковелі, але, на жаль, його серце зупинилося.

«Схиляю голову в скорботі перед світлою пам'яттю земляка, висловлюю щирі співчуття батькам, дітям та усій родині», - додав Олександр Гаврилюк.

Завтра у скорботі краяни зустрічатимуть бійця Миколу Байрука на межі громади біля села Троянівка.

«Прохання до мешканців населених пунктів: Оконськ, Северинівка, Кам’януха, Гута Лісівська вийти та віддати останню шану Герою!» - написав голова Маневицької громади.

Про дату і час прощання та поховання буде повідомлено згодом.

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Теги: загиблі, війна
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