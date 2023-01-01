Деталі висадки українських воїнів в Криму: стався бій, спецпризначенці вже повернулися





Про це в коментарі



За словами нашого співрозмовника, під час висадки українських бійців стався бій, унаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат. Українські групи вже повернулися зі спецоперації.



У коментарі УП представник розвідки Андрій Юсов сказав, що є втрати серед українських захисників, але вони «не співмірні з російськими».



Перед цим українська розвідка показала відео, як спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу



Зранку російське Міноборони заявляло, що в північно-західній частині акваторії Чорного моря російські літаки «зупинили спробу проникнення» на територію тимчасово окупованого українського Криму десантної групи ЗСУ, що рухалася в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.



ФСБ стверджує, що одного з українських військових нібито взяли в полон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська розвідка розкрила деякі деталі останньої висадки спецпризначенців в анексованому Криму: під час спецоперації відбувся бій з росіянами. Українські групи вже повернулися.Про це в коментарі hromadske розповіло джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони.За словами нашого співрозмовника, під час висадки українських бійців стався бій, унаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат. Українські групи вже повернулися зі спецоперації.У коментарі УП представник розвідкисказав, що є втрати серед українських захисників, але вони «не співмірні з російськими».Перед цим українська розвідка показала відео, як спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу ГУР десантувалися на території Кримського півострова й завдали вогневого ураження російським окупантам.Зранку російське Міноборони заявляло, що в північно-західній частині акваторії Чорного моря російські літаки «зупинили спробу проникнення» на територію тимчасово окупованого українського Криму десантної групи ЗСУ, що рухалася в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.ФСБ стверджує, що одного з українських військових нібито взяли в полон.

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