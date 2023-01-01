Деталі висадки українських воїнів в Криму: стався бій, спецпризначенці вже повернулися
Сьогодні, 17:00
Українська розвідка розкрила деякі деталі останньої висадки спецпризначенців в анексованому Криму: під час спецоперації відбувся бій з росіянами. Українські групи вже повернулися.
Про це в коментарі hromadske розповіло джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони.
За словами нашого співрозмовника, під час висадки українських бійців стався бій, унаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат. Українські групи вже повернулися зі спецоперації.
У коментарі УП представник розвідки Андрій Юсов сказав, що є втрати серед українських захисників, але вони «не співмірні з російськими».
Перед цим українська розвідка показала відео, як спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу ГУР десантувалися на території Кримського півострова й завдали вогневого ураження російським окупантам.
Зранку російське Міноборони заявляло, що в північно-західній частині акваторії Чорного моря російські літаки «зупинили спробу проникнення» на територію тимчасово окупованого українського Криму десантної групи ЗСУ, що рухалася в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.
ФСБ стверджує, що одного з українських військових нібито взяли в полон.
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Про це в коментарі hromadske розповіло джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони.
За словами нашого співрозмовника, під час висадки українських бійців стався бій, унаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат. Українські групи вже повернулися зі спецоперації.
У коментарі УП представник розвідки Андрій Юсов сказав, що є втрати серед українських захисників, але вони «не співмірні з російськими».
Перед цим українська розвідка показала відео, як спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу ГУР десантувалися на території Кримського півострова й завдали вогневого ураження російським окупантам.
Зранку російське Міноборони заявляло, що в північно-західній частині акваторії Чорного моря російські літаки «зупинили спробу проникнення» на територію тимчасово окупованого українського Криму десантної групи ЗСУ, що рухалася в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.
ФСБ стверджує, що одного з українських військових нібито взяли в полон.
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