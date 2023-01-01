Спецпризначенці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. ВІДЕО





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"Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!" - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони десантувалися на території Кримського півострова.Про це повідомляють у пресслужбі відомства."Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го.

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