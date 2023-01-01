Спецпризначенці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. ВІДЕО

Спецпризначенці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. ВІДЕО
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони десантувалися на території Кримського півострова.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

"Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!" - йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, що Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го.


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Теги: Крим, спецпризначенці ГУР
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