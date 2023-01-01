Спецпризначенці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони десантувалися на території Кримського півострова.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
"Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го.
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Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
"Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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