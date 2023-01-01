СБУ встановила особу окупанта, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі

СБУ встановила особу окупанта, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі
СБУ повідомила про підозру рашисту, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки встановила особу ще одного російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини.

Зловмисником є лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф (м. Псков).

Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво рф нагородило Муссагалеєва зіркою «героя росії» та медаллю «за бойові відзнаки».

Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.

Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих «зачистках», спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.

Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства.

У результаті розслідування цього злочину Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення рф перебував у складі підрозділу фігуранта.

Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У вересні митні платежі до держказни на Волині становили майже 3 мільярди
Сьогодні, 15:00
Спецпризначенці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
СБУ встановила особу окупанта, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі
Сьогодні, 14:30
Підліток, який нищив камери на зупинках у Луцьку, прийшов з мамою «здаватися»
Сьогодні, 14:17
Прецедент: вперше оштрафували за засмічення космосу
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 на території росії, – ЗМІ Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 на території росії, – ЗМІ
Сьогодні, 13:40
Росіяни підтягують на південь резерви з Криму: Гуменюк пояснила, чи є загроза Росіяни підтягують на південь резерви з Криму: Гуменюк пояснила, чи є загроза
Сьогодні, 13:30
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись
Сьогодні, 11:09
Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район
Сьогодні, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині три громади отримали шкільні автобуси
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Тюріним
Сьогодні, 15:32
 0
Алкоголь у 25 разів перевищував норму: у центрі Луцька п'янючий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
 0
На Волині досі розшукують безвісти зниклих людей. ФОТО
Сьогодні, 15:22
 0
Лікарі повернули до життя важко пораненого воїна, який перевіз родину на Волинь
Сьогодні, 15:08
 0
Медіа
відео
1/8