СБУ встановила особу окупанта, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі





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Служба безпеки встановила особу ще одного російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини.



Зловмисником є лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф (м. Псков).



Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво рф нагородило Муссагалеєва зіркою «героя росії» та медаллю «за бойові відзнаки».



Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.



Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих «зачистках», спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.



У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.



Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства.



У результаті розслідування цього злочину Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення рф перебував у складі підрозділу фігуранта.



Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.



Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ повідомила про підозру рашисту, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки встановила особу ще одного російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини.Зловмисником є лейтенант– командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф (м. Псков).Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво рф нагородило Муссагалеєва зіркою «героя росії» та медаллю «за бойові відзнаки».Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих «зачистках», спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства.У результаті розслідування цього злочину Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення рф перебував у складі підрозділу фігуранта.Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержантта командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержантНа підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

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