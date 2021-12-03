Підліток, який нищив камери на зупинках у Луцьку, прийшов з мамою «здаватися»

Підліток, який нищив камери на зупинках у Луцьку, прийшов з мамою «здаватися»
Хлопець, який пошкодив системи відеоспостереження на кількох зупинках громадського транспорту в Луцьку, з’явився з повинною до мунварти.

Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Від рук вандала постраждали відеокамери на зупинках громадського транспорту по проспекту Відродження, поблизу міської лікарні та проспекту Молоді.

Уже через декілька годин після опублікованого відео муніципали отримали повну інформацію про «героя» - Іллю К., 2008 року народження, який навчається в одному із коледжів міста.

«Сьогодні Ілля з’явився до департаменту муніципальної варти з матір’ю. Хлопець усвідомив всій вчинок та попросив вибачення за скоєне. Нагадаємо, що особу вдалося зафіксувати, завдяки камерам відеоспостереження в рамках проєкту «Безпечне місто Луцьк» та диспетчерам відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на базі департаменту», - йдеться у повідомленні департаменту.

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Теги: вандал, Луцьк
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