Троє захисників з волинського села отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного

Троє захисників з волинського села отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного
Захисники з Деревка Камінь-Каширського району нагороджені «Золотим хрестом». Таку почесну відзнаку від головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного одержали Олександр Павлік, Віталій Веремейчик та Олександр Савчук.

Про це пише видання «Нове життя».

Ці троє деревчан стали на захист Україну буквально із перших днів повномасштабного вторгнення росії. У складі 100 окремої бригади територіальної оборони служили спочатку тут, на Поліссі. Але вже від березня і понині перебувають у найгарячіших точках на Сході нашої держави.

Днями ж стало відомо, що за свою службу ці наші земляки удостоєні високих відзнак. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 24 вересня 2023 року відважні захисники нагороджені «Золотим хрестом».
Віталій Веремейчик та Олександр Павлік
Віталій Веремейчик та Олександр Павлік

Крім того, Віталій Веремейчик удостоєний і ще однієї відзнаки – почесного знака «За вірну службу» ІІ ступеня.
Олександр Савчук
Олександр Савчук
Троє захисників з волинського села отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного

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Теги: Волиняни, відзнаки, Головнокомандувач
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