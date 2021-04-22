Троє захисників з волинського села отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного

Валерія Залужного одержали Олександр Павлік, Віталій Веремейчик та Олександр Савчук.



Про це пише видання



Ці троє деревчан стали на захист Україну буквально із перших днів повномасштабного вторгнення росії. У складі 100 окремої бригади територіальної оборони служили спочатку тут, на Поліссі. Але вже від березня і понині перебувають у найгарячіших точках на Сході нашої держави.



Днями ж стало відомо, що за свою службу ці наші земляки удостоєні високих відзнак. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 24 вересня 2023 року відважні захисники нагороджені «Золотим хрестом».

Віталій Веремейчик та Олександр Павлік

Крім того, Віталій Веремейчик удостоєний і ще однієї відзнаки – почесного знака «За вірну службу» ІІ ступеня.

Олександр Савчук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники з Деревка Камінь-Каширського району нагороджені «Золотим хрестом». Таку почесну відзнаку від головнокомандувача Збройних Сил УкраїниодержалитаПро це пише видання «Нове життя» Ці троє деревчан стали на захист Україну буквально із перших днів повномасштабного вторгнення росії. У складі 100 окремої бригади територіальної оборони служили спочатку тут, на Поліссі. Але вже від березня і понині перебувають у найгарячіших точках на Сході нашої держави.Днями ж стало відомо, що за свою службу ці наші земляки удостоєні високих відзнак. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 24 вересня 2023 року відважні захисники нагороджені «Золотим хрестом».Крім того, Віталій Веремейчик удостоєний і ще однієї відзнаки – почесного знака «За вірну службу» ІІ ступеня.

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