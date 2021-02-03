Прецедент: вперше оштрафували за засмічення космосу

Прецедент: вперше оштрафували за засмічення космосу
У США оштрафували супутникову телевізійну компанію Dish Network на 150 тисяч доларів за те, що вона не змогла належним чином утилізувати один із своїх супутників.

Про це повідомляє Правда.Життя з посиланням на CNN.

Американські федеральні регулятори вперше виписали такий штраф.
Це сталося після розсліування Федеральної комісії зі зв’язку (FCC).
Об’єктом справи став супутник EchoStar-7 компанії Dish. У 2002-му році його запустили на геостацінонару орбіту – простір, який починається на висоті близько 36 тис. км над Землею.

У FCC схвалили план з його виведення у 2012м році. Цей план передбачав вихід супутника на висоту близько 300 км над його робочим полем.

Проте на цвинтар, де він не становив би загрози іншим активним супутникам, його вивести не змогли. Апарату не вистачило палива на борту. Тому EchoStar-7 залишився мертвим на висоті вище лише на 122 км за активну зону на геостаціонарній орбіті.

"Орбітальне сміття в космосі ставить під загрозу національні наземні та космічні системи зв’язку, збільшуючи ризик пошкодження систем супутникового зв’язку. Тому для Комісії важливо забезпечити, щоб власники ліцензій на супутники відповідали вимогам щодо утилізації після завершення місії відповідно до їхніх дозволів", – кажуть у FCC.

У Федерації комісії зі зв’язку наголосили, що такі об’єкти можуть становити ризик зіткнення з Міжнародною космічною станцією (МКС), активними супутниками чи іншими уламками, що збільшить ризик подальших зіткнень у космосі.

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Теги: курйоз, світ
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