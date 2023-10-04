Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 на території росії, – ЗМІ

Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 на території росії, – ЗМІ
Уночі 4 жовтня дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Бєлгородської області росії.

За даними наших джерел у Службі безпеки України, цієї ночі безпілотники атакували стратегічний комплекс ППО біля Бєлгорода, пише LB.ua.

Ціна такого комплексу– $1,2 млрд. На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

"Це вже другий комплекс «Тріумф», який СБУ «забавовнила» за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня", – повідомили співрозмовники.

Російська влада сьогодні вранці заявила, що її ППО нібито відбила атаку понад 30 українських безпілотників. Росіяни і раніше стверджували, що збили всі цілі, хоча насправді були прямі влучання.

У вересні безпілотники СБУ атакували електропідстанцію в Курській області, після чого низка російських населених пунктів залишилася без електропостачання. Атака відбулася після того, як росіяни відновили прицільні удари по енергетичній інфраструктурі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прецедент: вперше оштрафували за засмічення космосу
Сьогодні, 14:02
Троє захисників з волинського села отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного
Сьогодні, 13:50
Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 на території росії, – ЗМІ
Сьогодні, 13:40
Росіяни підтягують на південь резерви з Криму: Гуменюк пояснила, чи є загроза
Сьогодні, 13:30
Лучани навколішки зустріли загиблих Воїнів
Сьогодні, 13:14
Схожі новини
СБУ встановила особу окупанта, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі СБУ встановила особу окупанта, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі
Сьогодні, 14:30
Росіяни підтягують на південь резерви з Криму: Гуменюк пояснила, чи є загроза Росіяни підтягують на південь резерви з Криму: Гуменюк пояснила, чи є загроза
Сьогодні, 13:30
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись
Сьогодні, 11:09
Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район
Сьогодні, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ встановила особу окупанта, який отримав «героя росії» за вбивство мирних жителів у Бучі
Сьогодні, 14:30
 0
Підліток, який нищив камери на зупинках у Луцьку, прийшов з мамою «здаватися»
Сьогодні, 14:17
 0
Прецедент: вперше оштрафували за засмічення космосу
Сьогодні, 14:02
 0
Троє захисників з волинського села отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного
Сьогодні, 13:50
 0
Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 на території росії, – ЗМІ
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8