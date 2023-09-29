Дрони атакували Курську область рф: СБУ показала відео успішного ураження електропідстанції
Сьогодні, 10:05
Українська Служба безпеки провела успішну операцію і атакувала безпілотниками електричну підстанцію в Курській області росії.
Про це LB.ua повідомили джерела в СБУ.
Зазначається, що саме до цієї підстанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.
"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни»", - наголосили в спецслужбі.
Нагадаємо, сьогодні губернатор російської Курської області рф Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого було знеструмлено п'ять населених пунктів.
Пізніше в Міноборони рф заявили, що "збили 11 дронів" над Калузькою і Курською областями рф.
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Про це LB.ua повідомили джерела в СБУ.
Зазначається, що саме до цієї підстанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.
"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни»", - наголосили в спецслужбі.
Нагадаємо, сьогодні губернатор російської Курської області рф Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого було знеструмлено п'ять населених пунктів.
Пізніше в Міноборони рф заявили, що "збили 11 дронів" над Калузькою і Курською областями рф.
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