Дрони атакували Курську область рф: СБУ показала відео успішного ураження електропідстанції





Про це LB.ua повідомили джерела в



Зазначається, що саме до цієї підстанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.



"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни»", - наголосили в спецслужбі.



Нагадаємо, сьогодні губернатор російської Курської області рф Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого було знеструмлено п'ять населених пунктів.



Пізніше в Міноборони рф заявили, що "збили 11 дронів" над Калузькою і Курською областями рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська Служба безпеки провела успішну операцію і атакувала безпілотниками електричну підстанцію в Курській області росії.Про це LB.ua повідомили джерела в СБУ Зазначається, що саме до цієї підстанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі."Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни»", - наголосили в спецслужбі.Нагадаємо, сьогодні губернатор російської Курської області рфзаявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого було знеструмлено п'ять населених пунктів.Пізніше в Міноборони рф заявили, що "збили 11 дронів" над Калузькою і Курською областями рф.

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