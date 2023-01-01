Сотні «вагнерівців» повертають до Бахмута через їхній досвід на цьому напрямку, – британська розвідка





Про це пише Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, повідомляє



«Вагнерівці» повертаються в район Бахмута і як окремі військові, і у складі невеликих груп, які воюють у різноманітних російських підрозділах.



У відомстві нагадують, що бійці «Вагнера» вийшли з бойових дій в Україні на початку червня 2023 року, перед спробою заколоту.



Точний статус передислокованого персоналу незрозумілий, але цілком імовірно, що окремих «вагнерівців» перевели до частини офіційних сил рф.



Кілька звітів свідчать про концентрацію ветеранів «Вагнера» навколо Бахмута. Їхній досвід, імовірно, буде особливо потрібним росії на цьому напрямку.



«Багато хто <з «вагнерівців»> знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, бо минулої зими воювали на тій самій місцевості», — пояснити там.



Що ще відомо?



27 вересня у Східному угрупованні військ ЗСУ hromadske підтвердили, що



«Вагнерівці» йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним військовим. Вони розпорошені по різних підрозділах.



Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначив, що йдеться про залишки цього формування — близько 500 солдатів. Тому, за його словами, суттєвої загрози, як раніше, «вагнерівці» нести не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останніми тижнями до сотні бійців, які раніше були пов’язані з приватною військовою компанією «Вагнер», імовірно, почали передислокуватися в Україну.Про це пише Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, повідомляє Громадське «Вагнерівці» повертаються в район Бахмута і як окремі військові, і у складі невеликих груп, які воюють у різноманітних російських підрозділах.У відомстві нагадують, що бійці «Вагнера» вийшли з бойових дій в Україні на початку червня 2023 року, перед спробою заколоту.Точний статус передислокованого персоналу незрозумілий, але цілком імовірно, що окремих «вагнерівців» перевели до частини офіційних сил рф.Кілька звітів свідчать про концентрацію ветеранів «Вагнера» навколо Бахмута. Їхній досвід, імовірно, буде особливо потрібним росії на цьому напрямку.«Багато хто <з «вагнерівців»> знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, бо минулої зими воювали на тій самій місцевості», — пояснити там.27 вересня у Східному угрупованні військ ЗСУ hromadske підтвердили, що росія знову перекидає на схід України колишніх учасників російської ПВК «Вагнер» , які були в Білорусі. Їм поставили завдання відновити втрачені позиції на Донеччині та Луганщині.«Вагнерівці» йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним військовим. Вони розпорошені по різних підрозділах.Керівник пресслужби Східного угруповання військзазначив, що йдеться про залишки цього формування — близько 500 солдатів. Тому, за його словами, суттєвої загрози, як раніше, «вагнерівці» нести не будуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію