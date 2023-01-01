Помер луцький фотограф Петро Кривошей
Сьогодні, 11:00
Перестало битися серце відомого луцького фотографа Петра Кривошея.
Про це повідомили його рідні, пише ІА "Волинські новини".
Чоловік боровся з важкою недугою, однак перемогти її не вдалося.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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Про це повідомили його рідні, пише ІА "Волинські новини".
Чоловік боровся з важкою недугою, однак перемогти її не вдалося.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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