Помер луцький фотограф Петро Кривошей

Помер луцький фотограф Петро Кривошей
Перестало битися серце відомого луцького фотографа Петра Кривошея.

Про це повідомили його рідні, пише ІА "Волинські новини".

Чоловік боровся з важкою недугою, однак перемогти її не вдалося.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.

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Теги: Луцьк, фотограф, смерть
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