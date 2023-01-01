Помер луцький фотограф Петро Кривошей

Петра Кривошея.



Про це повідомили його рідні, пише ІА



Чоловік боровся з важкою недугою, однак перемогти її не вдалося.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце відомого луцького фотографаПро це повідомили його рідні, пише ІА "Волинські новини" Чоловік боровся з важкою недугою, однак перемогти її не вдалося.

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