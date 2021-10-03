У нацпарку на Волині стало втричі менше туристів

У нацпарку на Волині стало втричі менше туристів
Національний природний парк "Прип'ять-Стохід" стало відвідувати утричі менше туристів. Причина – повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповів директор Нацпарку Василь Корець, до вторгнення Росії в Україну заповідник відвідували орієнтовно 300 туристів на рік, нині ж — 90.
У нацпарку на Волині стало втричі менше туристів

Мандрувати басейнами річок Прип’ять і Стохід, відвідувати місцеві ліси і болота туристи бояться через близькість до Білорусі, яка орієнтовно за 20 кілометрів. Також значно зменшилася кількість іноземних туристів."На жаль, війна все перекреслила", — каже директор.

Популярним у Нацпарку залишається водний маршрут для сплаву на байдарках. Заступник начальника природоохоронної дільниці Ігор Клямаров проводить екскурсії річкою Прип'ять. Каже: у селі Сваловичі вона зустрічається зі Стоходом.
У нацпарку на Волині стало втричі менше туристів

"Дорослі, батьки з дітьми, іноземці іноді приїжджають, поляки. З Любешова до Свалович по Стоходу, там більш вузька ріка така, вона через ліс, вона така екстремальна більш", — говорить Ігор Клямаров.

Зі слів заступника начальника природоохоронної дільниці, у Нацпарку туристи можуть побачити сотні гектарів лісів, понад 15 тисяч гектарів боліт, де можна зустріти червонокнижні види рослин та тварин.

Рибалок, які приїздять із навколишніх сіл, тут завжди вистачає. Однак, вони не вважаються туристами, бо не користуються послугами парку. До прикладу, не залишаються ночувати у будиночку, говорить інспектор природоохоронної дільниці Володимир Труш.

"Біда, що війна, до війни дуже багато людей, черги стояли в нас, щоб поселитися в будиночку. Сім ліжок, камін, грубку пропалюємо, тепло, дрова є", — додав інспектор.

Як зазначив директор Нацпарку, хоч туристи-іноземці бояться нині їхати на Волинь, однак, європейські донори продовжують співпрацювати із заповідником. На початку жовтня очікують представників природоохоронної організації з Англії, які мають намір поліпшувати матеріально-технічну базу Нацпарку "Прип'ять-Стохід". В яких обсягах, поки невідомо, каже директор Василь Корець.

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Теги: туризм, Волинь
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