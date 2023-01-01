Пілот FPV-дрона вистежив БМД: волинські воїни знищили бойову машину десанту росіян
Сьогодні, 11:42
Небесні месники з підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони "Ворон 100" знищили на Сході України чергову одиницю ворожої бронетехніки.
Про це повідомили на сторінці бригади.
"Цього разу дуже сильно не пощастило орківській бойовій машині десанту. Пілот FPV-дрона вистежив БМД, наздогнав її - і завдав точного удару. У підсумку - гучна та красива "бавовна"! Тим часом наші небесні месники з "Ворон 100" вже вистежують нові цілі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що волинські воїни дроном знищили окупантів та боєкомплект.
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Про це повідомили на сторінці бригади.
"Цього разу дуже сильно не пощастило орківській бойовій машині десанту. Пілот FPV-дрона вистежив БМД, наздогнав її - і завдав точного удару. У підсумку - гучна та красива "бавовна"! Тим часом наші небесні месники з "Ворон 100" вже вистежують нові цілі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що волинські воїни дроном знищили окупантів та боєкомплект.
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