Волинянка торгувала наркотою і шахраювала через інтернет

Волинянка торгувала наркотою і шахраювала через інтернет
На Волині перед судом постане 27-річна жінка, яку обвинувачують у наркоторгівлі та шахрайстві.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річною жителькою Нововолинська незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, передачі в місця позбавлення волі наркотичних засобів, а також шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.2 ст.307, ч.3 ст.190 КК України).

За даними слідства, у січні 2023 року жінка надіслала знайомому в місця несвободи два захованих у продукти харчування пакетики з незаконно придбаним бупренорфіном. Посилку виявили працівники установи і до адресата вона не потрапила.

Окрім того, волинянка розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг, брала за них «передоплату» на банківську картку та на зв'язок із абонентами більше не виходила. Зафіксовано чотири епізоди такого ошуканства.

У суді на розгляді перебуває також кримінальне провадження про вчинення нею крадіжки.

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Теги: шахраї, Україна
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