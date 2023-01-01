Волинянка торгувала наркотою і шахраювала через інтернет
Сьогодні, 12:01
На Волині перед судом постане 27-річна жінка, яку обвинувачують у наркоторгівлі та шахрайстві.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річною жителькою Нововолинська незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, передачі в місця позбавлення волі наркотичних засобів, а також шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.2 ст.307, ч.3 ст.190 КК України).
За даними слідства, у січні 2023 року жінка надіслала знайомому в місця несвободи два захованих у продукти харчування пакетики з незаконно придбаним бупренорфіном. Посилку виявили працівники установи і до адресата вона не потрапила.
Окрім того, волинянка розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг, брала за них «передоплату» на банківську картку та на зв'язок із абонентами більше не виходила. Зафіксовано чотири епізоди такого ошуканства.
У суді на розгляді перебуває також кримінальне провадження про вчинення нею крадіжки.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річною жителькою Нововолинська незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, передачі в місця позбавлення волі наркотичних засобів, а також шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.2 ст.307, ч.3 ст.190 КК України).
За даними слідства, у січні 2023 року жінка надіслала знайомому в місця несвободи два захованих у продукти харчування пакетики з незаконно придбаним бупренорфіном. Посилку виявили працівники установи і до адресата вона не потрапила.
Окрім того, волинянка розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг, брала за них «передоплату» на банківську картку та на зв'язок із абонентами більше не виходила. Зафіксовано чотири епізоди такого ошуканства.
У суді на розгляді перебуває також кримінальне провадження про вчинення нею крадіжки.
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