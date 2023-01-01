Волинянка торгувала наркотою і шахраювала через інтернет

На Волині перед судом постане 27-річна жінка, яку обвинувачують у наркоторгівлі та шахрайстві.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річною жителькою Нововолинська незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, передачі в місця позбавлення волі наркотичних засобів, а також шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.2 ст.307, ч.3 ст.190 КК України).За даними слідства, у січні 2023 року жінка надіслала знайомому в місця несвободи два захованих у продукти харчування пакетики з незаконно придбаним бупренорфіном. Посилку виявили працівники установи і до адресата вона не потрапила.Окрім того, волинянка розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг, брала за них «передоплату» на банківську картку та на зв'язок із абонентами більше не виходила. Зафіксовано чотири епізоди такого ошуканства.У суді на розгляді перебуває також кримінальне провадження про вчинення нею крадіжки.