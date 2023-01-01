Шахраї прикриваються главою РВА на Волині

Шахраї прикриваються главою РВА на Волині
До представників бізнесу телефонують невідомі і від імені очільника Володимирської РВА Юрія Лобача просять кошти.

Про це повідомляє Володимирська РВА.

Останнім часом стаються випадки, коли до представників бізнесу Володимирського району телефонують шахраї, які, звертаючись від імені начальника районної військової адміністрації чи, представляючись працівниками районної державної адміністрації, просять переказати кошти на допомогу Збройним Силам України.

У відомстві підкреслили, що ні керівництвом РДА, ні окремими її працівниками не здійснюються такі дзвінки.

«Подібні дії є шахрайськими і при отриманні таких звернень просимо одразу повідомляти правоохоронні органи!» - закликали у військовій адміністрації.



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Теги: шахраї, Україна
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