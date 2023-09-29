Екскомандир «вагнерівців» Трошев формує добровольчі підрозділи для війни в Україні

Володимир Путін зустрівся з Андрієм Трошевим − одним із найвисокопоставленіших колишніх командирів ПВК “Вагнера”, який, за словами Кремля, зараз працює на міністерство оборони.



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Трошев був помічником керівника вагнерівців Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі у серпні через два місяці після короткого заколоту найманців.



Путін доручив Трошеву займатися формуванням добровольчих підрозділів для війни в Україні. Лідер окупантів заявив, що Трошев може “формувати підрозділи, здатні виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні проведення спеціальної військової операції”.



“Ви знаєте про першочергові питання, які необхідно вирішити, аби бойова робота йшла якнайкраще і успішно”, − додав очільник РФ.



Минулого місяця Путін закликав усіх членів ПВК “Вагнер” та інших російських приватних військових підрядників скласти присягу на вірність російській державі.



Трошев відомий під псевдонімом “сивий” є ветераном російських воєн в Афганістані та Чечні. Він отримав звання Героя росії за підтримку урядових військ у Сирії у 2015 та 2016 роках на посаді командира “Вагнера”.



Нагадаємо, CNN написало, що колишні



У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що на війну в Україні повернулися сотні колишніх вагнерівців − як окремо, так і невеликими групами, воюючи на боці різноманітних проросійських підрозділів.



"Міграція" найманців "групи Вагнера" до Білорусі почалася в червні після невдалого заколоту власника так званої ПВК Євгена Пригожина. На тлі тривалого конфлікту із російським міністерством оборони Пригожин заявив, що російська кадрова армія обстріляла "вагнерівців" та оголосив похід на Москву. Дійти до російської столиці не встиг – зупинився після дзвінка путінського пособника Олександра Лукашенка. Але за декілька десятків годин протистояння "вагнерівці" встигли збити декілька російських військових літаків та вертольотів.



Після завершення заколоту "вагнерівцям" поставили умову: виїхати до Білорусі або підписати контракти з міністерством оборони. Крім найманців, у Білорусі був помічений і сам Пригожин, хоча після цього він був і у РФ.



Пригожин вмер унаслідок авіакатастрофи в серпні. Разом із ним загинули і інші "топи" "групи Вагнера". Після цього табір "вагнерівців" у Білорусі стали розбирати. Станом на 22 серпня у ГУР Міноборони України говорили, що "група Вагнер" в Україні не воює, лише окремі бійці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент росіїзустрівся з− одним із найвисокопоставленіших колишніх командирів ПВК “Вагнера”, який, за словами Кремля, зараз працює на міністерство оборони.Про це пише LB.ua з посиланням на BBC.Трошев був помічником керівника вагнерівців, який загинув в авіакатастрофі у серпні через два місяці після короткого заколоту найманців.Путін доручив Трошеву займатися формуванням добровольчих підрозділів для війни в Україні. Лідер окупантів заявив, що Трошев може “формувати підрозділи, здатні виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні проведення спеціальної військової операції”.“Ви знаєте про першочергові питання, які необхідно вирішити, аби бойова робота йшла якнайкраще і успішно”, − додав очільник РФ.Минулого місяця Путін закликав усіх членів ПВК “Вагнер” та інших російських приватних військових підрядників скласти присягу на вірність російській державі.Трошев відомий під псевдонімом “сивий” є ветераном російських воєн в Афганістані та Чечні. Він отримав звання Героя росії за підтримку урядових військ у Сирії у 2015 та 2016 роках на посаді командира “Вагнера”.Нагадаємо, CNN написало, що колишні "вагнерівці" повернулися на війну у складі сил Міноборони рф. Їх зафіксували, зокрема, біля Бахмуту. Держприкордонслужба України повідомила, що з 6000 найманців на території Білорусі нині залишилися близько 500.У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що на війну в Україні повернулися сотні колишніх вагнерівців − як окремо, так і невеликими групами, воюючи на боці різноманітних проросійських підрозділів."Міграція" найманців "групи Вагнера" до Білорусі почалася в червні після невдалого заколоту власника так званої ПВК Євгена Пригожина. На тлі тривалого конфлікту із російським міністерством оборони Пригожин заявив, що російська кадрова армія обстріляла "вагнерівців" та оголосив похід на Москву. Дійти до російської столиці не встиг – зупинився після дзвінка путінського пособника. Але за декілька десятків годин протистояння "вагнерівці" встигли збити декілька російських військових літаків та вертольотів.Після завершення заколоту "вагнерівцям" поставили умову: виїхати до Білорусі або підписати контракти з міністерством оборони. Крім найманців, у Білорусі був помічений і сам Пригожин, хоча після цього він був і у РФ.Пригожин вмер унаслідок авіакатастрофи в серпні. Разом із ним загинули і інші "топи" "групи Вагнера". Після цього табір "вагнерівців" у Білорусі стали розбирати. Станом на 22 серпня у ГУР Міноборони України говорили, що "група Вагнер" в Україні не воює, лише окремі бійці.

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