Луцьк у скорботі: поховали воїна Юрія Петровського
Сьогодні, 12:55
У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Юрія Петровського, який загинув на війні.
У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 29 вересня відбулось відспівування Героя, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Лучанин Петровський Юрій Антонович (06.05.1977 року народження) проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї.
Штаб-сержант Юрій Петровський загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в Миколаєві.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Перехожі на знак подяки Юрієві за подвиг ставали на коліна. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 29 вересня відбулось відспівування Героя, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Лучанин Петровський Юрій Антонович (06.05.1977 року народження) проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї.
Штаб-сержант Юрій Петровський загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в Миколаєві.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Перехожі на знак подяки Юрієві за подвиг ставали на коліна. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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