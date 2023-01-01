Луцьк у скорботі: поховали воїна Юрія Петровського

У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця, якийУ кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 29 вересня відбулось відспівування Героя, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Лучанин Петровський Юрій Антонович (06.05.1977 року народження) проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї.Штаб-сержант Юрій Петровський загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в Миколаєві.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Луцької міської радита заступник голови Волинської обласної радиПісля завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Перехожі на знак подяки Юрієві за подвиг ставали на коліна. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.