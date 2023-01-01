Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Петровським
Сьогодні, 10:57
29 вересня відбудеться прощання з Героєм Юрієм Петровським.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У п’ятницю, 29 вересня, о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Юрія Петровського, який загинув на війні.
Лучанин Петровський Юрій Антонович (06.05.1977 року народження) проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї.
Штаб-сержант Юрій Петровський загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Миколаїв.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У п’ятницю, 29 вересня, о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Юрія Петровського, який загинув на війні.
Лучанин Петровський Юрій Антонович (06.05.1977 року народження) проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї.
Штаб-сержант Юрій Петровський загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Миколаїв.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Петровським
Сьогодні, 10:57
Нагірний Карабах припинить існування з 1 січня 2024
Сьогодні, 10:10
Матері загиблого захисника з Волині Артема Ротмістренка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 09:45
Медіа