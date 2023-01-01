Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Петровським

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Петровським
29 вересня відбудеться прощання з Героєм Юрієм Петровським.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У п’ятницю, 29 вересня, о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Юрія Петровського, який загинув на війні.

Лучанин Петровський Юрій Антонович (06.05.1977 року народження) проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї.

Штаб-сержант Юрій Петровський загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Миколаїв.

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна
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