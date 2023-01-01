Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Петровським

Юрієм Петровським.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У п’ятницю, 29 вересня, о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Юрія Петровського, який загинув на війні.



Лучанин Петровський Юрій Антонович (06.05.1977 року народження) проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї.



Штаб-сержант Юрій Петровський



Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 вересня відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.У п’ятницю, 29 вересня, о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Юрія Петровського, який загинув на війні.Лучанин Петровський Юрій Антонович (06.05.1977 року народження) проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї.Штаб-сержант Юрій Петровський загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Миколаїв.Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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