На війні загинув лучанин Юрій Петровський

У Миколаєві під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України загинув лучанинПро це у телеграмі повідомляє мер Луцька«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Петровський Юрій Антонович, 06.05.1977 року народження, проходив військову службу за контрактом з 11.09.2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї військової частини», - зазначив Поліщук.За його словами, штаб-сержант Петровський Юрій Антонович загинув 25 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Миколаїв.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться в дописі міського голови.