На війні загинув лучанин Юрій Петровський

На війні загинув лучанин Юрій Петровський
У Миколаєві під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України загинув лучанин Петровський Юрій Антонович.

Про це у телеграмі повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Петровський Юрій Антонович, 06.05.1977 року народження, проходив військову службу за контрактом з 11.09.2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї військової частини», - зазначив Поліщук.

За його словами, штаб-сержант Петровський Юрій Антонович загинув 25 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Миколаїв.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться в дописі міського голови.

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Теги: загиблі, війна
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