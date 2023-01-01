На війні загинув лучанин Юрій Петровський
Сьогодні, 13:40
У Миколаєві під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України загинув лучанин Петровський Юрій Антонович.
Про це у телеграмі повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Петровський Юрій Антонович, 06.05.1977 року народження, проходив військову службу за контрактом з 11.09.2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї військової частини», - зазначив Поліщук.
За його словами, штаб-сержант Петровський Юрій Антонович загинув 25 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Миколаїв.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться в дописі міського голови.
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Про це у телеграмі повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Петровський Юрій Антонович, 06.05.1977 року народження, проходив військову службу за контрактом з 11.09.2019 року на посаді техніка обслуги обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї військової частини», - зазначив Поліщук.
За його словами, штаб-сержант Петровський Юрій Антонович загинув 25 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Миколаїв.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться в дописі міського голови.
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