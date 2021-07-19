Які купюри та монети не прийматимуть з 1 жовтня





Про це



Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень до 2003 року випуску.



Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.



Куди звертатися?



До Національного банку України:



▪️ у Києві: Контрактова пл., 2А;



▪️ у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;



▪️у Львові: вул. Коперника, 4;



▪️ у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;



▪️ у Харкові: Театральна пл., 1;



▪️ у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.



Також обмін здійснюватимуть в уповноважених банках: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ». Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.



"Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", - наголошують в нацбанку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Залишилося кілька днів, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу 1 жовтня.Про це повідомляють у пресслужбі Національного банку України.Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень до 2003 року випуску.Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.▪️ у Києві: Контрактова пл., 2А;▪️ у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;▪️у Львові: вул. Коперника, 4;▪️ у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;▪️ у Харкові: Театральна пл., 1;▪️ у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.Також обмін здійснюватимуть в уповноважених банках:. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків."Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", - наголошують в нацбанку.

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