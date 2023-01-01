Ковельські легкоатлети посіли сьоме місце на чемпіонаті України
Сьогодні, 14:46
Вихованці Ковельської ДЮСШ імені Євгена Кондратовича успішно виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики.
Про це повідомляє директорка спортшколи Олена Клімашевська.
У Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮСШОР. У змаганнях взяли участь юнаки та дівчата 2006 р.н. та молодші.
«Приємно відзначити гарний виступ ковельських легкоатлетів КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича серед 39 команд», - зауважила Клімашевська.
У напруженій боротьбі вихованка Алли Повх Уляна Степанюк посіла 4 місце з бігу на дистанції 100 м.
Хороші результати показали юні атлети в метанні молота – Софія Чайка та Ольга Остапчук. З цього виду учениці тренерів Олени Клімашевської та Петра Карпука Людмила Гурик та Софія Ліщук покращили свої результати.
Ковельські спортсмени посіли 7 загальнокомандне місце.
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Про це повідомляє директорка спортшколи Олена Клімашевська.
У Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮСШОР. У змаганнях взяли участь юнаки та дівчата 2006 р.н. та молодші.
«Приємно відзначити гарний виступ ковельських легкоатлетів КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича серед 39 команд», - зауважила Клімашевська.
У напруженій боротьбі вихованка Алли Повх Уляна Степанюк посіла 4 місце з бігу на дистанції 100 м.
Хороші результати показали юні атлети в метанні молота – Софія Чайка та Ольга Остапчук. З цього виду учениці тренерів Олени Клімашевської та Петра Карпука Людмила Гурик та Софія Ліщук покращили свої результати.
Ковельські спортсмени посіли 7 загальнокомандне місце.
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