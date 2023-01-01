Ковельські легкоатлети посіли сьоме місце на чемпіонаті України





Про це повідомляє директорка спортшколи Олена Клімашевська.



У Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮСШОР. У змаганнях взяли участь юнаки та дівчата 2006 р.н. та молодші.



«Приємно відзначити гарний виступ ковельських легкоатлетів КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича серед 39 команд», - зауважила Клімашевська.



У напруженій боротьбі вихованка Алли Повх Уляна Степанюк посіла 4 місце з бігу на дистанції 100 м.



Хороші результати показали юні атлети в метанні молота – Софія Чайка та Ольга Остапчук. З цього виду учениці тренерів Олени Клімашевської та Петра Карпука Людмила Гурик та Софія Ліщук покращили свої результати.



Ковельські спортсмени посіли 7 загальнокомандне місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованці Ковельської ДЮСШ імені Євгена Кондратовича успішно виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики.Про це повідомляє директорка спортшколиУ Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮСШОР. У змаганнях взяли участь юнаки та дівчата 2006 р.н. та молодші.«Приємно відзначити гарний виступ ковельських легкоатлетів КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича серед 39 команд», - зауважила Клімашевська.У напруженій боротьбі вихованкапосіла 4 місце з бігу на дистанції 100 м.Хороші результати показали юні атлети в метанні молота –та. З цього виду учениці тренерівтатапокращили свої результати.Ковельські спортсмени посіли 7 загальнокомандне місце.

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