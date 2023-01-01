Захід готується знищити алмазну галузь росії: ЗМІ назвали деталі

Захід готується знищити алмазну галузь росії: ЗМІ назвали деталі
До санкційного списку партнерів України мають нагоду потрапити півсотні російських компаній, які займаються добуванням, обробкою та продажем алмазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що така кількість російських компаній зазначена у пропозиції України державам-партнерам.

Більшість їх пов'язані з гігантом ПАТ "АЛРОСА", що контролює понад 90% видобутку алмазів до, тобто третину світового обсягу.
Також звертається увага, що ця компанія вже перебуває під санкційними режимами США, Канади, Великобританії та Нової Зеландії та інших країн.

Минулого року РФ експортувала алмазів на суму понад 3,8 мільярда доларів. При цьому низка країн Заходу заборонили імпорт російських алмазів, проте обмеження поширюються лише на необроблені алмази.

Після обробки в країнах третього світу, в основному в Індії та Китаї, російські діаманти набувають статусу "змішаних" і можуть вільно поставлятися на ринки країн G7 (входить США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія та Канада плюс ЄС).

У публікації також зазначається, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати та Бельгія є трьома найбільшими центрами, де російські алмази можуть бути перероблені на "змішані". США, Китай та ЄС є їхніми найбільшими споживачами.

Раніше українське Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) направило пропозиції до Служби безпеки України (СБУ) та інших відповідальних органів щодо запровадження санкцій проти російських алмазних компаній із наміром, щоб західні партнери підтримали обмеження.

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Теги: санкції, росія
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