Волинянин продовжував тероризувати дружину навіть після розлучення

Волинянин продовжував тероризувати дружину навіть після розлучення
До понад року позбавлення волі з іспитовим терміном на Волині засудили чоловіка за приниження та залякування колишньої дружини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 63-річним жителем міста Рожище домашнього насильства щодо колишньої дружини.

Встановлено, що чоловік, котрого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, і навіть раз – до кримінальної – за заподіяння тілесних ушкоджень, не припинив залякувати, ображати та принижувати 61-річну жінку, з якою проживає в одній хаті.

Суд визнав його винуватим у вчиненні цього правопорушення і призначив покарання у виді одного року та трьох місяців позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку. Вчинивши злочин ще раз, волинянин відбуватиме реальне покарання у місцях несвободи.

Окрім того, суд зобов’язав його пройти корекційну програму для кривдників протягом двох місяців.

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Теги: злочин, Волинь
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