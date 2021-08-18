Волинянин продовжував тероризувати дружину навіть після розлучення

До понад року позбавлення волі з іспитовим терміном на Волині засудили чоловіка за приниження та залякування колишньої дружини.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 63-річним жителем міста Рожище домашнього насильства щодо колишньої дружини.Встановлено, що чоловік, котрого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, і навіть раз – до кримінальної – за заподіяння тілесних ушкоджень, не припинив залякувати, ображати та принижувати 61-річну жінку, з якою проживає в одній хаті.Суд визнав його винуватим у вчиненні цього правопорушення і призначив покарання у виді одного року та трьох місяців позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку. Вчинивши злочин ще раз, волинянин відбуватиме реальне покарання у місцях несвободи.Окрім того, суд зобов’язав його пройти корекційну програму для кривдників протягом двох місяців.