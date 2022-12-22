Із Нагірного Карабаха втекли третина мешканців
Сьогодні, 15:58
На територію Вірменії із самопроголошеного Нагірного Карабаху виїхали близько півсотні тисяч людей.
Про це повідомляє телеграмканал Демонський Бахмут.
З Нагірного Карабаха до Вірменії виїхали 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після переходу під контроль Азербайджана.
За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб.
Відтак, з Карабаха за ці три дні виїхала третина всього населення.
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Про це повідомляє телеграмканал Демонський Бахмут.
З Нагірного Карабаха до Вірменії виїхали 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після переходу під контроль Азербайджана.
За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб.
Відтак, з Карабаха за ці три дні виїхала третина всього населення.
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