Із Нагірного Карабаха втекли третина мешканців

На територію Вірменії із самопроголошеного Нагірного Карабаху виїхали близько півсотні тисяч людей.Про це повідомляє телеграмканал Демонський Бахмут.З Нагірного Карабаха до Вірменії виїхали 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після переходу під контроль Азербайджана.За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб.Відтак, з Карабаха за ці три дні виїхала третина всього населення.