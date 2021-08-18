Суд запроторив за ґрати аферистів, затриманих у Луцьку
Сьогодні, 16:27
Під вартою перебувають підозрювані жителі столиці, які у Рівному ошукали пенсіонерку і були затримані правоохоронцями в Луцьку.
Засідання суду відбулося сьогодні, 27 вересня, повідомляє у фейсбуці поліція Рівненщини.
Нагадаємо, 24 вересня 82-річна рівнянка віддала шахраям на «лікування доньки, яка потрапила у ДТП» заощадження обсягом 1000 доларів та 19 тисяч гривень.
Оперативники орієнтовно через три години після повідомлення затримали двох аферистів у Луцьку.
Ними виявилися 27-річний уродженець Донеччини, який нині проживає у Києві, та 32-річний мешканець столиці.
Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за частиною 2 статті 190 КК України.
Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави по 53 680 гривень кожному.
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Засідання суду відбулося сьогодні, 27 вересня, повідомляє у фейсбуці поліція Рівненщини.
Нагадаємо, 24 вересня 82-річна рівнянка віддала шахраям на «лікування доньки, яка потрапила у ДТП» заощадження обсягом 1000 доларів та 19 тисяч гривень.
Оперативники орієнтовно через три години після повідомлення затримали двох аферистів у Луцьку.
Ними виявилися 27-річний уродженець Донеччини, який нині проживає у Києві, та 32-річний мешканець столиці.
Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за частиною 2 статті 190 КК України.
Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави по 53 680 гривень кожному.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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