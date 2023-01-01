Доні було 8 місяців, коли тато загинув. Історія Героя Дмитра Сокоринського

Дмитро Сокоринський, позивний Сакрам, загинув 4 липня 2022 року під час виконання бойового завдання біля села Званівка під Бахмутом на Донеччині. У червні офіцеру виповнилося 27 років.



Про це пише



Дмитро народився і жив у місті Володимир Волинської області. Закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Здобув кваліфікацію фахівця військового управління, офіцера військового управління тактичного рівня. Займався спортом. Мріяв подорожувати.



Після випуску молодий офіцер пішов служити до лав 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Пройшов шлях від командира роти до командира батальйону. Воював в ООС. За час служби неодноразово був відзначений нагородами. Під час повномасштабної війни Сакрам продовжував боронити Україну від окупантів.



«Мій коханий був дуже щирим, людяним і безмежно добрим. Постійно посміхався. У складних життєвих ситуаціях його усмішка рятувала всіх, хто поруч. У нього не було безвихідних ситуацій… Він завжди знаходив вихід і приймав правильні рішення, тому з ним не було страшно. Війна безжальна… Вона прибрала з його лиця посмішку… А потім відібрала і його. Ми були дуже щасливі, шкода, що лише мить. Планів було, що вистачить прожити декілька життів, а скільки спільних нездійснених мрій… Найбільшою радістю є наша донечка Міланка. Діма дуже чекав на неї, але навіть не встиг потішитись, їй було лише 8 місяців, коли він загинув. Офіцер з великої літери, його всі поважали, до його думки та військової інтуїції прислухалися і підлеглі, і командування. Діма був відповідальним і справедливим. Повномасштабне вторгнення почалося для нього на Житомирщині, де він проходив службу. Потім – Київщина, Миколаївщина. І аж до фатального Бахмута… Він був справжнім! Кохаю безмежно. Сумую дуже-дуже сильно. Вірю, що ще зустрінемось», – розповіла дружина полеглого воїна Інна.



Посмертно офіцер нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.



Поховали Героя на Алеї Слави Федорівського кладовища у рідному місті.



Вдома на Дмитра чекали батьки, сестра, дружина і донька, яка народилася у 2021 році.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майор з Волині, позивний Сакрам,року під час виконання бойового завдання біля села Званівка під Бахмутом на Донеччині. У червні офіцеру виповнилося 27 років.Про це пише ВСН Дмитро народився і жив у місті Володимир Волинської області. Закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Здобув кваліфікацію фахівця військового управління, офіцера військового управління тактичного рівня. Займався спортом. Мріяв подорожувати.Після випуску молодий офіцер пішов служити до лав 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Пройшов шлях від командира роти до командира батальйону. Воював в ООС. За час служби неодноразово був відзначений нагородами. Під час повномасштабної війни Сакрам продовжував боронити Україну від окупантів.«Мій коханий був дуже щирим, людяним і безмежно добрим. Постійно посміхався. У складних життєвих ситуаціях його усмішка рятувала всіх, хто поруч. У нього не було безвихідних ситуацій… Він завжди знаходив вихід і приймав правильні рішення, тому з ним не було страшно. Війна безжальна… Вона прибрала з його лиця посмішку… А потім відібрала і його. Ми були дуже щасливі, шкода, що лише мить. Планів було, що вистачить прожити декілька життів, а скільки спільних нездійснених мрій… Найбільшою радістю є наша донечка. Діма дуже чекав на неї, але навіть не встиг потішитись, їй було лише 8 місяців, коли він загинув. Офіцер з великої літери, його всі поважали, до його думки та військової інтуїції прислухалися і підлеглі, і командування. Діма був відповідальним і справедливим. Повномасштабне вторгнення почалося для нього на Житомирщині, де він проходив службу. Потім – Київщина, Миколаївщина. І аж до фатального Бахмута… Він був справжнім! Кохаю безмежно. Сумую дуже-дуже сильно. Вірю, що ще зустрінемось», – розповіла дружина полеглого воїнаПосмертно офіцер нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.Поховали Героя на Алеї Слави Федорівського кладовища у рідному місті.Вдома на Дмитра чекали батьки, сестра, дружина і донька, яка народилася у 2021 році.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію