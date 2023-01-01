1300 доларів – за статус «багатодітного батька»: судитимуть волинянина, який переправляв ухилянтів
Сьогодні, 16:50
Судитимуть волинянина, який за грошову винагороду у 1300 доларів реєстрував на військовозобов'язаних чоловіків у відділі РАЦСу третю дитину, батьками яких вони не були. Таким чином ухилянти отримували статус "багатодітного батька", і не було перешкоди для їхнього виїзду за кордон.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем Луцького району організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.
За даними слідства, чоловік зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за грошову винагороду до 1300 доларів США реєстрували на військовозобов'язаних громадян у відділах РАЦСу дітей, батьками яких ухилянти не є, надаючи їм статус "багатодітного батька" й усуваючи тим самим перешкоди у виїзді за кордон.
У такий спосіб у країни ЄС виїхало четверо чоловіків, які погодилися бути вписаними у свідоцтва про народження одного, двох чи навіть трьох чужих дітей.
Обвинувачений перебуває під вартою, він уже мав конфлікти із законом, у суді розглядається також провадження про вчинення ним шахрайств.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем Луцького району організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.
За даними слідства, чоловік зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за грошову винагороду до 1300 доларів США реєстрували на військовозобов'язаних громадян у відділах РАЦСу дітей, батьками яких ухилянти не є, надаючи їм статус "багатодітного батька" й усуваючи тим самим перешкоди у виїзді за кордон.
У такий спосіб у країни ЄС виїхало четверо чоловіків, які погодилися бути вписаними у свідоцтва про народження одного, двох чи навіть трьох чужих дітей.
Обвинувачений перебуває під вартою, він уже мав конфлікти із законом, у суді розглядається також провадження про вчинення ним шахрайств.
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