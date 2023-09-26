На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни формують 12 штурмових рот





Про це сказав в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пише



«На Лимано-Куп’янському напрямку ситуація все ще важка, проте контрольована. Противник зараз акумулював понад 110 тисяч свого особового складу. Також тисячі важкої та броньованої техніки.Він там тримає досить потужне угруповування. Зараз вони займаються формуванням 12 штурмових рот, це приблизно десь 2000 осіб. Проте це вже свідчить про їх слабкість. Оскільки раніше ми говорили про батальйонно-тактичні групи, то тепер ми вже говоримо про роти, що значно менше ніж те, що вони могли зробити раніше», — заявив Євлаш.



Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти на Лиманському і Куп’янському напрямках займаються формуванням 12 штурмових рот.Про це сказав в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, пише LB.ua «На Лимано-Куп’янському напрямку ситуація все ще важка, проте контрольована. Противник зараз акумулював понад 110 тисяч свого особового складу. Також тисячі важкої та броньованої техніки.Він там тримає досить потужне угруповування. Зараз вони займаються формуванням 12 штурмових рот, це приблизно десь 2000 осіб. Проте це вже свідчить про їх слабкість. Оскільки раніше ми говорили про батальйонно-тактичні групи, то тепер ми вже говоримо про роти, що значно менше ніж те, що вони могли зробити раніше», — заявив Євлаш.Нагадаємо, що сьогодні президентповідомив, що є просування вперед наших військ на Донецькому напрямку

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