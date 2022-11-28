Російським пропагандистам надсилають відрізані свинячі голови

Російським пропагандистам надсилають відрізані свинячі голови
Вже троє російських пропагандистів отримали символічні посилки – пакети з відрізаними свинячими головами.

Про це пише Українська правда.

Російські пропагандистські медіа повідомили, що колумністу Тимофію Сергєйцеву, фотокореспонденту Михайлу Терещенку і "військовому експерту" Костянтину Сівкову підкинули відрізані свинячі голови під двері квартир.

Сергейцев отримав пакет із головою 26 вересня, Сівков - 20 вересня, Терещенко – 19 вересня.

Вказується, що у доставника, який приніс посилку Терещенку, під час обшуку виявили ще чотири пакети зі свинячими головами.

Хто стоїть за їх відправленням, невідомо. Усім трьом пропагандистам до цього надсилали погрози.

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Теги: пропаганда, росія
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