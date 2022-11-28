Російським пропагандистам надсилають відрізані свинячі голови





Про це пише



Російські пропагандистські медіа повідомили, що колумністу Тимофію Сергєйцеву, фотокореспонденту Михайлу Терещенку і "військовому експерту" Костянтину Сівкову підкинули відрізані свинячі голови під двері квартир.



Сергейцев отримав пакет із головою 26 вересня, Сівков - 20 вересня, Терещенко – 19 вересня.



Вказується, що у доставника, який приніс посилку Терещенку, під час обшуку виявили ще чотири пакети зі свинячими головами.



Хто стоїть за їх відправленням, невідомо. Усім трьом пропагандистам до цього надсилали погрози.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже троє російських пропагандистів отримали символічні посилки – пакети з відрізаними свинячими головами.Про це пише Українська правда Російські пропагандистські медіа повідомили, що колумністу, фотокореспондентуі "військовому експерту"підкинули відрізані свинячі голови під двері квартир.Сергейцев отримав пакет із головою 26 вересня, Сівков - 20 вересня, Терещенко – 19 вересня.Вказується, що у доставника, який приніс посилку Терещенку, під час обшуку виявили ще чотири пакети зі свинячими головами.Хто стоїть за їх відправленням, невідомо. Усім трьом пропагандистам до цього надсилали погрози.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію