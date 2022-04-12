У Луцьку на стадіоні виявили непритомного чоловіка: за його життя борються медики
Сьогодні, 16:53
У Луцьку на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки, що вже близько години посеред стадіону, що на бульварі Дружби Народів, лежить невідома особа. Коли патрульні прибули на вказане місце, то й справді виявили там чоловіка, який перебував на землі без свідомості.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У громадянина були відсутні дихання та пульс, тож поліцейські розпочали серцево-легеневу реанімацію. Згодом на місце прибули працівники екстреної медичної допомоги та продовжили реанімаційні дії, тож невдовзі у чоловіка з’явилися ознаки життя.
Патрульні допомогли евакуювати його в карету швидкої та супроводили спецавтомобіль до лікувального закладу. Зараз чоловік перебуває у важкому стані, за його життя борються медики.
"Однак цей допис не про роботу поліцейських чи лікарів. Він - про людську байдужість. Непритомна людина пролежала посеред вулиці упродовж години, однак лише одна жінка зателефонувала в поліцію", - наголошують у патрульній поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У громадянина були відсутні дихання та пульс, тож поліцейські розпочали серцево-легеневу реанімацію. Згодом на місце прибули працівники екстреної медичної допомоги та продовжили реанімаційні дії, тож невдовзі у чоловіка з’явилися ознаки життя.
Патрульні допомогли евакуювати його в карету швидкої та супроводили спецавтомобіль до лікувального закладу. Зараз чоловік перебуває у важкому стані, за його життя борються медики.
"Однак цей допис не про роботу поліцейських чи лікарів. Він - про людську байдужість. Непритомна людина пролежала посеред вулиці упродовж години, однак лише одна жінка зателефонувала в поліцію", - наголошують у патрульній поліції.
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