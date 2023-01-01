На Волині матері Героя передали посмертну нагороду сина

Артема Ротмістренка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.



Відзнаку вручили 27 вересня в приміщенні Підгайцівської сільської ради матері захисника України – Вірі Ротмістренко – представники Луцького РТЦК та СП Волинської області.



Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк подякував матері захисника за виховання сина, Героя, який є прикладом і гордістю для всієї України.



Довідково.



Ротмістренко Артем Володимирович народився 4 травня 1986 р. у м. Харкові. Захисник отримав вищу освіту в галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій на базі НТУ " Харківський політехнічний інститут". Працював програмістом за контрактом. З серпня 2015 року був мобілізований в АТО, де проходив службу до жовтня 2016. Двічі був нагороджений медалями: «За оборону промзони "Авдіївка" та «122 Окремий Аеромобільний Батальйон».



У 2017 переїхав з сім'єю - мамою та старшим братом у с. Підгайці Підгайцівської ТГ.



Ротмістренко Артем був мобілізований 21 березня 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області.



13 вересня в результаті мінометного обстрілу противника у бою за Батьківщину в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області Артем отримав важкі поранення.



14 вересня 2022 року воїн помер під час евакуації в ході надання медичної допомоги.



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