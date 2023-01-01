На Волині матері Героя передали посмертну нагороду сина

На Волині матері Героя передали посмертну нагороду сина
Героя з Підгайцівської громади на Волині Артема Ротмістренка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Відзнаку вручили 27 вересня в приміщенні Підгайцівської сільської ради матері захисника України – Вірі Ротмістренко – представники Луцького РТЦК та СП Волинської області.

Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк подякував матері захисника за виховання сина, Героя, який є прикладом і гордістю для всієї України.
На Волині матері Героя передали посмертну нагороду сина

Довідково.

Ротмістренко Артем Володимирович народився 4 травня 1986 р. у м. Харкові. Захисник отримав вищу освіту в галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій на базі НТУ " Харківський політехнічний інститут". Працював програмістом за контрактом. З серпня 2015 року був мобілізований в АТО, де проходив службу до жовтня 2016. Двічі був нагороджений медалями: «За оборону промзони "Авдіївка" та «122 Окремий Аеромобільний Батальйон».

У 2017 переїхав з сім'єю - мамою та старшим братом у с. Підгайці Підгайцівської ТГ.

Ротмістренко Артем був мобілізований 21 березня 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області.

13 вересня в результаті мінометного обстрілу противника у бою за Батьківщину в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області Артем отримав важкі поранення.

14 вересня 2022 року воїн помер під час евакуації в ході надання медичної допомоги.

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Теги: загиблі, війна
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