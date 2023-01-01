Поліцейські в Луцьку виявили тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти

Поліцейські в Луцьку виявили тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти
Тіло безвісти зниклого чоловіка виявили у Луцьку 27 вересня на вулиці Івана Франка.

Про це пише «Конкурент».

Речниця поліції Волині Ольга Бузулук підтвердила, що оперативники Луцького РУП по вулиці Івана Франка виявили тіло безвісти зниклого чоловіка.

«Сьогодні оперативники Луцького РУП по вулиці Івана Франка виявили тіло безвісти зниклого чоловіка. На місці працює слідчо-оперативна група. Після проведення огляду місця події тіло направлять в СМЕ для з'ясування причини смерті», – зазначила вона.

Додала, що за попередньою інформацією, встановили, що загиблим є 43-річний лучанин Сергій Панасюк, який 21 вересня за адресою вул. Івана Франка вийшов в обідню пору з роботи та не повернувся.

Обставини встановлюватимуть.

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Теги: злочин, Волинь
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