Вівчарка Байдена вкусила працівницю секретної служби США

Вівчарка Байдена вкусила працівницю секретної служби США
Дворічна німецька вівчарка президента США Джо Байдена на прізвисько Командер вкусила співробітницю секретної служби США, яка працює в президентській охороні.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Це вже одинадцятий випадок від жовтня 2022 року, коли собака президента на когось нападає.

Дружина президента Джилл Байден зауважила, що Білий дім може бути стресовим середовищем для домашніх тварин.

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Теги: США, Джо Байден
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