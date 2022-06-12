На Волині воїн ЗСУ побрався із коханою
Сьогодні, 19:25
На Волині у місті Рожищі поєднали долі захисник України Юрій та його кохана Оксана.
Про це пише Район. Рожище.
У Рожищенському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі розповіли про радісну подію створення сім'ї.
«Нехай казка весільна триває роками, хай щастя й кохання завжди будуть з Вами в любові та злагоді під мирним небом України!» – бажають новоствореній сім'ї.
Колектив відділу привітав пару з одруженням.
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Про це пише Район. Рожище.
У Рожищенському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі розповіли про радісну подію створення сім'ї.
«Нехай казка весільна триває роками, хай щастя й кохання завжди будуть з Вами в любові та злагоді під мирним небом України!» – бажають новоствореній сім'ї.
Колектив відділу привітав пару з одруженням.
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