На Волині воїн ЗСУ побрався із коханою

На Волині воїн ЗСУ побрався із коханою
На Волині у місті Рожищі поєднали долі захисник України Юрій та його кохана Оксана.

Про це пише Район. Рожище.

У Рожищенському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі розповіли про радісну подію створення сім'ї.

«Нехай казка весільна триває роками, хай щастя й кохання завжди будуть з Вами в любові та злагоді під мирним небом України!» – бажають новоствореній сім'ї.
На Волині воїн ЗСУ побрався із коханою

Колектив відділу привітав пару з одруженням.
На Волині воїн ЗСУ побрався із коханою

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Теги: весілля, Волинь
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