На Волині воїн ЗСУ побрався із коханою

Юрій та його кохана Оксана.



Про це пише



У Рожищенському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі розповіли про радісну подію створення сім'ї.



«Нехай казка весільна триває роками, хай щастя й кохання завжди будуть з Вами в любові та злагоді під мирним небом України!» – бажають новоствореній сім'ї.



Колектив відділу привітав пару з одруженням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у місті Рожищі поєднали долі захисник Українита його коханаПро це пише Район. Рожище У Рожищенському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі розповіли про радісну подію створення сім'ї.«Нехай казка весільна триває роками, хай щастя й кохання завжди будуть з Вами в любові та злагоді під мирним небом України!» – бажають новоствореній сім'ї.Колектив відділу привітав пару з одруженням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію