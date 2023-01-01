Волинянин поцупив вантажівку та продав її у Львові

Волинянин поцупив вантажівку та продав її у Львові
Волинянина, який викрав вантажівку та продав у Львові, підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 45-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у незаконному заволодінні автомобілем (ч.3 ст. 289 КК України).

Слідчі встановили, що після завершення контракту із роботодавцем водій вирішив не віддавати йому вантажівку марки «MAN» із напівпричепом і 16 червня 2023 року доправив її у Львів та продав, завдавши власнику матеріальної шкоди на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Згодом автомобіль виявили на Кіровоградщині.

На нього накладено арешт.

Зауважимо, що за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, санкцією ч.3 ст. 289 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Теги: злочин, Волинь
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