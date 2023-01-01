Волинянин поцупив вантажівку та продав її у Львові

Волинянина, який викрав вантажівку та продав у Львові, підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 45-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у незаконному заволодінні автомобілем (ч.3 ст. 289 КК України).Слідчі встановили, що після завершення контракту із роботодавцем водій вирішив не віддавати йому вантажівку марки «MAN» із напівпричепом і 16 червня 2023 року доправив її у Львів та продав, завдавши власнику матеріальної шкоди на суму понад 1,3 мільйона гривень.Згодом автомобіль виявили на Кіровоградщині.На нього накладено арешт.Зауважимо, що за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, санкцією ч.3 ст. 289 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.