Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 вересня

У четвер, 28 вересня, на Волині буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.У Луцьку переважатиме малохмарна погода. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.якщо гусак лапу підіймає – до холоднечі, на одній нозі стоїть – до морозу, полощеться у воді – на тепло, дзьоб під крило ховає – до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на Покрову буде мороз, а ні – зима прийде пізніше.