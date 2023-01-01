Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 вересня
У четвер, 28 вересня, на Волині буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

У Луцьку переважатиме малохмарна погода. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

Народний прогноз погоди: якщо гусак лапу підіймає – до холоднечі, на одній нозі стоїть – до морозу, полощеться у воді – на тепло, дзьоб під крило ховає – до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на Покрову буде мороз, а ні – зима прийде пізніше.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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