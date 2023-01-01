На Херсонщині загинув уродженець Волині Володимир Самолюк

На Херсонщині загинув уродженець Волині Володимир Самолюк
На війні з російськими окупантами загинув уродженець села Журавлине Смідинської громади Ковельського район Володимир Анатолійович Самолюк.

Старший солдат Володимир Анатолійович Самолюк 1987 р.н. загинув 20 вересня 2023 року в результаті мінометного обстрілу на території Херсонської області. Про це повідомляє ВСН, посилаючись на Смідинську громаду.

З Героєм попрощалися на Кіровоградщині у середу, 27 вересня.

«Володимир назавжди залишиться в наших серцях таким як він був – доброзичливим, усміхненим, чесним, працьовитим, товариським та патріотом України. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Щирі співчуття рідним і близьким.Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого захисника знайде вічний спокій…Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!», - повідомили у Смідинській громаді.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Кіровоградщина, війна, загибель
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