Волинянці видалили пухлину, всередині якої було волосся, зуби та шкіра
Сьогодні, 22:35
На Волині лікарі видалили для дівчинки доброякісну пухлину яєчника - дермоїдну кісту, яка містила у собі шкіру, волосся та зуби.
Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської лікарні.
16-річна пацієнтка звернулася до дитячого гінеколога зі скаргами на болі внизу живота та відсутність менструації.
Під час УЗ-діагностики виявлено кісту лівого яєчника.
Кісту видалили лапароскопічним способом: через три прокола в черевній стінці. Це значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект та що важливо - зберігає репродуктивні функції організму.
У КНП «НЦМЛ» проводимо гінекологічне лікування дівчат та жінок будь-якого віку.
Пам’ятайте, найкращий рецепт збереження жіночого здоров’я - це регулярні профілактичні огляди у лікаря гінеколога.
Для запису на консультацію звертатися за номером 098 050 31 81.
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Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської лікарні.
16-річна пацієнтка звернулася до дитячого гінеколога зі скаргами на болі внизу живота та відсутність менструації.
Під час УЗ-діагностики виявлено кісту лівого яєчника.
Кісту видалили лапароскопічним способом: через три прокола в черевній стінці. Це значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект та що важливо - зберігає репродуктивні функції організму.
У КНП «НЦМЛ» проводимо гінекологічне лікування дівчат та жінок будь-якого віку.
Пам’ятайте, найкращий рецепт збереження жіночого здоров’я - це регулярні профілактичні огляди у лікаря гінеколога.
Для запису на консультацію звертатися за номером 098 050 31 81.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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