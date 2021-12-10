Волинянці видалили пухлину, всередині якої було волосся, зуби та шкіра

На Волині лікарі видалили для дівчинки доброякісну пухлину яєчника - дермоїдну кісту, яка містила у собі шкіру, волосся та зуби.Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської лікарні.16-річна пацієнтка звернулася до дитячого гінеколога зі скаргами на болі внизу живота та відсутність менструації.Під час УЗ-діагностики виявлено кісту лівого яєчника.Кісту видалили лапароскопічним способом: через три прокола в черевній стінці. Це значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект та що важливо - зберігає репродуктивні функції організму.У КНП «НЦМЛ» проводимо гінекологічне лікування дівчат та жінок будь-якого віку.Пам’ятайте, найкращий рецепт збереження жіночого здоров’я - це регулярні профілактичні огляди у лікаря гінеколога.Для запису на консультацію звертатися за номером 098 050 31 81.