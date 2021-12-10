Волинянці видалили пухлину, всередині якої було волосся, зуби та шкіра

Волинянці видалили пухлину, всередині якої було волосся, зуби та шкіра
На Волині лікарі видалили для дівчинки доброякісну пухлину яєчника - дермоїдну кісту, яка містила у собі шкіру, волосся та зуби.

Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської лікарні.

16-річна пацієнтка звернулася до дитячого гінеколога зі скаргами на болі внизу живота та відсутність менструації.
Під час УЗ-діагностики виявлено кісту лівого яєчника.

Кісту видалили лапароскопічним способом: через три прокола в черевній стінці. Це значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект та що важливо - зберігає репродуктивні функції організму.

У КНП «НЦМЛ» проводимо гінекологічне лікування дівчат та жінок будь-якого віку.

Пам’ятайте, найкращий рецепт збереження жіночого здоров’я - це регулярні профілактичні огляди у лікаря гінеколога.

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Теги: Волинь, медицина, Нововолинськ
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