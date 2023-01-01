Добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня

Минула 581 доба героїчного протистояння українців проти російської орди. Завдяки нашим захисникам та захисницям, путінське військо продовжує зазнавати втрат, українці й далі тримаються гуртом і щодня допомагають один одному.Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Російські війська на таврійському напрямку щодня втрачають від шести до десяти артилерійських систем.Хоча туристичний сезон на Шацьких озерах офіційно завершено, але відпочивальники і надалі приїздять – триває оксамитовий сезон.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:◾ особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,◾ танків − 4 675 (+3) од,◾ бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,◾ артилерійських систем − 6 337(+38) од,◾ РСЗВ − 792 (+0) од,◾ засобів ППО − 534 (+1) од,◾ літаків − 315 (+0) од,◾ гелікоптерів − 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,◾ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,◾ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,◾ підводних човнів − 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,◾ спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.Дані уточнюються.Мешканці Затурцівської громади відправили черговий вантаж для бійців двох волинських бригад, які нині виконують бойові завдання на передовій.Фонди Волинського краєзнавчого музею у Луцьку поповнилися вельми цінним та стародавнім експонатом.Військовослужбовець 100-ї бригади територіальної оборони Олег Гелета працював при Мінфіні. Але з початком повномасштабного вторгнення вивіз родину зі столиці і пішов добровольцем у ТЦК у Володимирі.Збройні сили просуваються на Донецькому напрямку.Про це повідомив президент Володимир Зеленський."Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються.Для Волині та ще чотирьох областей за кошти United24 придбали 15 нових реанімобілів.Стали відомі переможці незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS 2023. Серед них – волинянин YAKTAK.У Волинській ОВА опублікували перелік топ-10 роботодавців області, які найбільше працевлаштовують переселених українців.