Добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня
27 вересень, 23:26
Минула 581 доба героїчного протистояння українців проти російської орди. Завдяки нашим захисникам та захисницям, путінське військо продовжує зазнавати втрат, українці й далі тримаються гуртом і щодня допомагають один одному.
Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
«Скоро будуть гарні новини», - ЗСУ про Таврійський напрямок
Російські війська на таврійському напрямку щодня втрачають від шести до десяти артилерійських систем.
Серед туристів набирає популярності оксамитовий сезон на Світязі
Хоча туристичний сезон на Шацьких озерах офіційно завершено, але відпочивальники і надалі приїздять – триває оксамитовий сезон.
Росія за минулу добу втратила 320 своїх вояків.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,
◾ танків − 4 675 (+3) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,
◾ артилерійських систем − 6 337(+38) од,
◾ РСЗВ − 792 (+0) од,
◾ засобів ППО − 534 (+1) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,
◾ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
◾ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.
Дані уточнюються.
Мешканці громади на Волині везуть на передову два джипи та пікап
Мешканці Затурцівської громади відправили черговий вантаж для бійців двох волинських бригад, які нині виконують бойові завдання на передовій.
На Волині випадково знайшли писанку, якій 1000 років
Фонди Волинського краєзнавчого музею у Луцьку поповнилися вельми цінним та стародавнім експонатом.
«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат
Військовослужбовець 100-ї бригади територіальної оборони Олег Гелета працював при Мінфіні. Але з початком повномасштабного вторгнення вивіз родину зі столиці і пішов добровольцем у ТЦК у Володимирі.
«Є наше просування вперед на Донецькому напрямку», – Зеленський
Збройні сили просуваються на Донецькому напрямку.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються.
Волинь отримає нові реанімобілі
Для Волині та ще чотирьох областей за кошти United24 придбали 15 нових реанімобілів.
Співак із Волині отримав престижну нагороду
Стали відомі переможці незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS 2023. Серед них – волинянин YAKTAK.
ТОП-10 волинських фірм, які найактивніше працевлаштовують переселенців
У Волинській ОВА опублікували перелік топ-10 роботодавців області, які найбільше працевлаштовують переселених українців.
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Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
«Скоро будуть гарні новини», - ЗСУ про Таврійський напрямок
Російські війська на таврійському напрямку щодня втрачають від шести до десяти артилерійських систем.
Серед туристів набирає популярності оксамитовий сезон на Світязі
Хоча туристичний сезон на Шацьких озерах офіційно завершено, але відпочивальники і надалі приїздять – триває оксамитовий сезон.
Росія за минулу добу втратила 320 своїх вояків.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,
◾ танків − 4 675 (+3) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,
◾ артилерійських систем − 6 337(+38) од,
◾ РСЗВ − 792 (+0) од,
◾ засобів ППО − 534 (+1) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,
◾ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
◾ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.
Дані уточнюються.
Мешканці громади на Волині везуть на передову два джипи та пікап
Мешканці Затурцівської громади відправили черговий вантаж для бійців двох волинських бригад, які нині виконують бойові завдання на передовій.
На Волині випадково знайшли писанку, якій 1000 років
Фонди Волинського краєзнавчого музею у Луцьку поповнилися вельми цінним та стародавнім експонатом.
«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат
Військовослужбовець 100-ї бригади територіальної оборони Олег Гелета працював при Мінфіні. Але з початком повномасштабного вторгнення вивіз родину зі столиці і пішов добровольцем у ТЦК у Володимирі.
«Є наше просування вперед на Донецькому напрямку», – Зеленський
Збройні сили просуваються на Донецькому напрямку.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються.
Волинь отримає нові реанімобілі
Для Волині та ще чотирьох областей за кошти United24 придбали 15 нових реанімобілів.
Співак із Волині отримав престижну нагороду
Стали відомі переможці незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS 2023. Серед них – волинянин YAKTAK.
ТОП-10 волинських фірм, які найактивніше працевлаштовують переселенців
У Волинській ОВА опублікували перелік топ-10 роботодавців області, які найбільше працевлаштовують переселених українців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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