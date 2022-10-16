На Волині випадково знайшли писанку, якій 1000 років
Сьогодні, 11:10
Фонди Волинського краєзнавчого музею у Луцьку поповнилися вельми цінним та стародавнім експонатом.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею у фейсбуці.
Мова йде про глиняну писанку ХІ-ХІІ століть.
Виріб зовні покритий поливою та розписами, а всередині має калатальце.
Писанку випадково знайшли у селі Древині у Володимирському районі на Волині.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею у фейсбуці.
Мова йде про глиняну писанку ХІ-ХІІ століть.
Виріб зовні покритий поливою та розписами, а всередині має калатальце.
Писанку випадково знайшли у селі Древині у Володимирському районі на Волині.
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