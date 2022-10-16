На Волині випадково знайшли писанку, якій 1000 років

На Волині випадково знайшли писанку, якій 1000 років
Фонди Волинського краєзнавчого музею у Луцьку поповнилися вельми цінним та стародавнім експонатом.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею у фейсбуці.

Мова йде про глиняну писанку ХІ-ХІІ століть.

Виріб зовні покритий поливою та розписами, а всередині має калатальце.

Писанку випадково знайшли у селі Древині у Володимирському районі на Волині.

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Теги: історія, Волинь
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